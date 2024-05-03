نقابة الصحافة: نجدد التأكيد على وجوب صون حرية الإعلام وضمان سلامة الصحافيين

بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، شددت نقابة الصحافة اللبنانية على أنها ملتزمة بأن تكون منبراً للدفاع عن حرية الصحافة ورسالة الإعلام، مؤكدة ضرورة الاسراع في إقرار قانون الاعلام العصري والجديد الذي يضمن حماية الصحافيين.

وجاء في بيان نقابة الصحافة اللبنانية: “بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وعلى مقربة من يوم السادس من ايار عيد شهداء الصحافة اللبنانية توجه نقيب الصحافة وأعضاء مجلس النقابة بتحية إعتزاز وتقدير لشهداء الكلمة والصوت والصورة الذين سقطوا دفاعا عن لبنان وسيادته واستقلاله وحرية انسانه وآخرهم الزملاء المراسلين والمصورين الذين ارتقوا إما شهداء او جرحى خلال تغطيتهم وقائع العدوانية الاسرائيلية على جنوب لبنان وقطاع غزة”.

وأضاف: “ان نقابة الصحافة تجدد في هاتين المناسبتين التأكيد على وجوب صون حرية الإعلام وضمان سلامة الصحافيين خلال تأدية مهامهم خصوصاً في هذه المرحلة التي تشتد فيها التحديات أمام الصحافيين والصحف ووسائل الاعلام على مختلف الصعد لا سيما الامنية والاقتصادية والمالية منها، مجددين التزام النقابة بأنها ستكون منبراً مدافعاً عن هذه الحرية التي هي صنو لبنان وعن رسالة الصحافة ودورها في صناعة الرأي العام على قواعد الحرية المسؤولة ووفقا للقوانين التي تحفظ لبنان وطنا للحرف واللون والكلمة التي تجمع ولا تفرق وتبني ولا تهدم”.

وأضاف البيان: “في هاتين المناسبتين يدعو مجلس النقابة الى ضرورة الإسراع في إقرار قانون عصري وجديد للاعلام في لبنان يضمن حماية الصحافة والصحافيين من التداعيات التي تهدد إستمرارية عملهم من كل النواحي وخاصة التعسف في استخدام القوانين على غير وجه حق فضلا عن ترك العديد من المؤسسات الصحافية العريقة تواجه قدرها بنفسها فلا وطن من دون صحافة ولا صحافة من دون وطن وكلاهما لا قيمة لهما من دون الحرية”.