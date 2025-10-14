نقابة الصحافيين تدق ناقوس الخطر: الضرائب عشوائية والودائع في مهبّ الضياع

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً حذّرت فيه من تداعيات السياسات المالية والضريبية الحالية، معتبرةً أنها “قد تشعل نقمة شعبية واسعة” نتيجة اتباع الدولة لأساليب “غير مدروسة وغير منطقية”، تجعلها تبدو كـ”دولة جباية” بعيدة عن دورها الاجتماعي والرعائي.

وأوضحت النقابة أنّ المواطنين، وفي مقدمتهم الصحافيون والعاملون في القطاع الإعلامي، يرزحون تحت عبء فواتير الكهرباء والمياه الباهظة، ورسوم الضمان الاجتماعي التي وُضعت من دون أي مراعاة للواقع المعيشي، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني في ظل غياب الرقابة الرسمية.

وأشار البيان إلى أنّ غياب التنافس في السوق يعزز الاحتكار، بينما يبقى ملف الودائع المصرفية غارقاً في الضبابية، وسط مخاوف من اقتطاع جزء كبير منها وتسديد الباقي “بالقطارة”، في ظل صمت مصرف لبنان وتنامي الحديث عن ضغوط دولية لشطب الودائع.

وختمت النقابة بدعوة الصحافيين والإعلاميين إلى رفع الصوت وعدم التخاذل في مواجهة هذا الواقع المؤلم الذي يمسّ كل اللبنانيين، معتبرة أن واجبهم الوطني والمهني يحتم عليهم الدفاع عن حق المواطن في حياة كريمة ولقمة عيش نظيفة.