الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
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نقابة الصرافين استنكرت التعرّض لأصحاب شركة صيرفة وسلبهم مبلغًا ماليًا

منذ ساعة واحدة
الصرافون في لبنان

الصرافون في لبنان

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صدر عن “نقابة الصرافين”، بيان، إستنكر الحادث الذي تعرض إليه أصحاب شركة عساف للصيرفة المرخصة من قبل مصرف لبنان، حيث تم سلبهم مبلغا من المال يقدر بأكثر من 12000 دولار أميركي، أثناء عودتهم إلى منزلهم في بلدة غدير عصر أمس من قبل مجهولين لحقوا بهم.

وطالبت النقابة القوى الأمنية والقضائية ب”ضرورة الإسراع في كشف ملابسات الحادث وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين وتسيير دوريات في كافة المناطق لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه الإعتداء على عموم المواطنين وبالأخص حماية الصرافين في محالهم وخلال اداء عملهم خارجها نظرا لطبيعة عملهم”.

وأعادت النقابة تذكير أصحاب شركات الصرافة ب”ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في محالهم وأثناء تحركهم في ظل الظروف الحالية التي لها طابع الفلتان الأمني إلى حين إستتباب الأمن الذي طالما طالبنا المسؤولين الأمنيين به”.

وشكرت النقابة مخابرات الجيش التي بدأت عملها منذ الأمس بملاحقة المعتدين بعد تلقي شكوى من المعتدى عليهما”.

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