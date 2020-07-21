نقابة الصرافين: لا صحة عن توقف شركات الصرافة من الفئة (أ) عن شراء الدولار من “المركزي”

نقابة الصرافين
نقابة الصرافين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكدت نقابة الصرافين أن بعض شركات الفئة (أ) ما زالت ملتزمة بتعميم مصرف لبنان.

وجاء في البيان التالي: “المعلومات الواردة في موقع الإقتصاد الإلكتروني eliktisad.com بتاريخ اليوم عن توقف شركات الصرافة من الفئة (أ) عن شراء الدولار النقدي من مصرف لبنان وبيعه إلى الشركات والأفراد بناء لتعميمها الصادر رقم 6 تاريخ 3/7/2020 عارية عن الصحة وتؤكد أن بعض شركات الفئة (أ) ما زالت ملتزمة بالتعميم المذكور تاركة للشركات الأخرى حرية الإستمرار من عدمه”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

تدابير وقائية تواكب امتحانات كلية الصحة الفرع الخامس

معوض من الديمان: الحياد ليس موجهاً ضد أحد والبديل عنه الفوضى والتقاتل

كهرباء لبنان: عزل مخرج “إلكا” في محطة جعيتا من أجل تأهيله

دار الفتوى: الجمعة في 31 الحالي أول ايام عيد الاضحى المبارك