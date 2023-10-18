نقابة الصيادلة تدعو إلى لقاء تضامني مع غزة في وجه آلة الإجرام

أعلن نقيب الصيادلة جو سلوم في بيان، أنّه “أمام إمعان آلة الإجرام الصهيونية بقتل اللبنانيين والفلسطنيين على السواء، ولا تفرّق بين رضيعٍ أو طفلٍ أو كهلٍ وبأبشع وسائل القتل، وآخر فصولها المستشفى المعمداني في غزّة، المؤسسة المسيحيّة التي تخدمُ بمحبّة شعب غزّة، متمثّلةً برسالة السيّد المسيح، حاصدةً آلاف الضحايا من أطفال على غرار مجزرة قانا في الجنوب منذ سنوات، ما يدلّ أن الصهيونيّة هي عدوّ الإنسانيّة جمعاء وهي متعطّشة إلى دماء الأبرياء في كل زمان ومكان، تقفل نقابة الصيادلة أبوابها نهار الأربعاء حدادًا على الأبرياء أمام المعاملات الإداريّة، فيما تفتح أبواب قاعتها الكبرى الساعة ١١ ظهرًا أمام الصيادلة والنقابات الأخرى والمواطنين، لإقامة لقاء ووقفة استنكاريّة في وجه آلة القتل الصهيونيّة وتحيّةً لبطولة صيادلة الجنوب”.

ودعا البيان “الصيادلة إلى التوجّه جميعًا الساعة ١١ إلى النقابة، لنسطّر إلى العالم رسالة إنسانيّة جمعاء في وجه آلة القتل والإجرام”.