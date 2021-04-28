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نقابة الصيادلة تستنكر الاعتداءات على الصيدليات

منذ ساعة واحدة
الصيادلة

الصيادلة

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أوضحت نقابة صيادلة لبنان أنه وعلى إثر تزايد عمليات اقتحام الصيدليات بهدف السرقة وكان آخرها الاعتداء الموصوف على صيدلية في منطقة كوسبا في وضح النهار والذي تسبب بإصابة الصيدلانية بجروح بعد التهجم عليها وضربها وتهديدها وسرقة سيارتها، على مضمون بياناتها السابقة والمتكررة بوجوب ان تقوم اجهزة الدولة المعنية بتامين الحماية للصيدليات التي تقوم بعملها في ظل ظروف صعبة جدا في سبيل خدمة المواطن.

واعتبرت النقابة في بيان ان تراخي الدولة في القيام بواجباتها من شانه ان يزيد المصاعب على هذا القطاع الذي بات على قاب قوسين من الاستسلام لهذا الواقع المرير.

واستنكرت “اشد الاستنكار” الاعتداءات الغاشمة على صيدليات بغياب اي تحرك ملموس من قبل الدولة، داعية الجهات المعنية لاتخاذ التدابير الآيلة إلى حماية الصيدليات كي تستمر بتأدية واجباتها الإنسانية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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