نقابة العاملات في الخدمة المنزلية: لوضع حد للصرف التعسفي

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دانت اللجنة التأسيسية لنقابة العاملات في الخدمة المنزلية في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان تصرفات بعض اصحاب العمل من الصرف التعسفي”، مطالبة “وزارة العمل بالتحرك لوضع حد لذلك.

وطالبت الاجهزة الامنية بالتحرك لحماية العاملات من الاعتداءات والعنف والتعنيف. كما طالب اللجنة التأسيسية لنقابة العاملات في الخدمة المنزلية المجتمعين “الحكومة بأن يتم التعامل مع عملية رواتب العاملات من خلال استثناء لرواتبهن للتحويل على اساس السعر الرسمي، وذلك من اجل نيلهن رواتبهن وامكانية تحويلها الى بلادهن واهاليهن”.

واجتمعت اللجنة التأسيسية لنقابة العاملات في الخدمة المنزلية في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في حضور رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله، وتم البحث في ما آلت اليه أوضاع العاملات في الخدمة المنزلية، والانعكاس السلبي على اجورهم وعلى الصرف التعسفي والاعتداءات على العاملات وحقوقهم وظاهرة ترك العاملات في الشارع وامام السفارات.

ودانت اللجنة “تصرفات بعض اصحاب العمل من الصرف التعسفي”، مطالبة “وزارة العمل بالتحرك لوضع حد لذلك”، مطالبة “الاجهزة الامنية بالتحرك لحماية العاملات من الاعتداءات والعنف والتعنيف”.

وطالب المجتمعين “الحكومة بأن يتم التعامل مع عملية رواتب العاملات من خلال استثناء لرواتبهن للتحويل على اساس السعر الرسمي، وذلك من اجل نيلهن رواتبهن وامكانية تحويلها الى بلادهن واهاليهن”.

وكان عرض لموضوع سفر العاملات بعد ان اعيد فتح المطار على ان يتم متابعة الموضوع من خلال الهيئات المختصة.