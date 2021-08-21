نقابة العاملين في “المرئي والمسموع”: لوضع آلية للحصول على البنزين

ناشدت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبدالصمد نجد، في بيان اليوم، “السعي لدى المعنيين لإيجاد آلية خاصة تسمح للعاملين بالحصول على البنزين، هذه المادة الحيوية الضرورية التي أصبح توافرها عاملا حاسما في تسهيل مهمة الإعلاميين في واجباتهم المهنية، وذلك في ظل تنوع الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعانيها كل فئات المجتمع، إذ لا يبدو في الأفق ما يشير الى وجود حلول جذرية ممكن أن ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين، والقطاعات الإعلامية تعمل جاهدة لتغطية كل ما يجري ومواكبته، في حين أن صعوبة الحصول على الوقود يعوق تأدية الواجبات المهنية للاعلاميين”.







