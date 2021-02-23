نقابة الغواصين تناشد: لوضع خطة انقاذ سريعة للتقليل من اثار التسرب النفطي

اعلنت نقابة الغواصين المحترفين في لبنان في بيان لها:

انه بعد “رصدنا للتسرب النفطي (القطران الاسود) الذي ظهر على شواطئ العدو، والذي امتدت رواسبه إلى الساحل اللبناني من الناقورة إلى المحمية الطبيعية في مدينة صور جنوب لبنان، وظهرت آثاره التي بدت واضحة بالعين المجردة على سطح المياه، نناشد جميع الجهات المسؤولة : وزارة البيئة،النقل البحري والبري ووزارة الزراعة، اتخاذ الإجراءات الفورية الطارئة لتقييم حجم وخطورة هذه الجريمة البيئية، ووضع برنامج مسح ورصد عاجل وخطة انقاذ سريعة للتقليل والحد من الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة، وتوفير إرشادات للمواطنين خاصة فيما يتعلق بانشطة الصيد البحري والسباحة”.

وطالبت المعنيين “إعداد تقرير ومسح لهذه الكارثة البيئية وتحميل العدو الاسرائيلي المسؤولية ومحاسبته مقاضاته، لانها جريمة لايسكت عنها وآثارها ستمتد عقودا”.