نقابة المؤسسات السياحية: لحماية الصروح السياحية وروادها

لبنان
لبنان

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أعلنت نقابة المؤسسات السياحية البحرية توقف مجلس النقابة على الأثر السلبي الكبير بهكذا تفلت أمني غير مسبوق.

ودعت السلطات القضائية والأمنية الى الإقتصاص من الفاعلين وحماية هذه الصروح السياحية وروادها ورفعا للأضرار التي تشوه صورة لبنان السياحي.

وجاء في البيان، انه “على أثر الحادث المروع الذي طاول أحد مؤسساتنا المشهود لها بسيرتها، واقدام عدد من المسلحين على اطلاق النار عمدا وبشكل عشوائي على من في داخلها، توقف مجلس النقابة على الأثر السلبي الكبير بهكذا تفلت أمني غير مسبوق، ودعا السلطات القضائية والأمنية الى الإقتصاص من الفاعلين وحماية هذه الصروح السياحية وروادها ورفعا للأضرار التي تشوه صورة لبنان السياحي. ان هكذا أفعال لا تشبهنا على الإطلاق وليست من شيم مجتمعنا”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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