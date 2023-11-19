الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقابة المالكين للقاطنين في المباني القديمة: تنبهوا من أي خلل قد يصيبها

منذ 3 دقائق
بيروت
A A A
طباعة المقال

وجهت نقابة المالكين نداء الى جميع سكان المباني القديمة، داعية اياهم الى “التنبه لاي خلل قد يصيب المباني التي يقطنون فيها بسبب الطقس الماطر”، ودعت الى “الاتصال بفرق الدفاع المدني في حال الاشتباه بسقوط أي جزء من المبنى وبخاصة المباني المتهالكة والتي تحتاج إلى ترميم عاجل”.

وذكرت بـ”وجوب معالجة كارثة المباني القديمة، ولا سيما المؤجرة منها، والتي تخضع لقانون الإيجارات الجديد الصادر العام ٢٠١٤، والنافذ منذ ٢٠١٤/١٢/٢٨، والتي يستفيد فيها بعض المستأجرين من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تضرب البلاد للتهرب من دفع الزيادات على بدلات الإيجار، أو التي تقدّم فيها بعض المستأجرين بطلبات الاستفادة من صندوق الدعم للتهرب من دفع الزيادات، والتي يعجز فيها بشكل كامل المالك عن الترميم بفعل هذه العرقلة في تطبيق القانون على كافة المستأجرين، وتحذر من كوارث منتظرة في المباني القديمة، وترفع المسؤولية مجددا عن كاهل المالكين، وتحملها للدولة اللبنانية التي تقاعست منذ ٤٠ سنة عن تحرير الإيجارات القديمة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

السيول النبطية
الطقس في النبطية.. سيول جارفة وتعطل سيارات وخسائر مادية كبيرة
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
"النافعة" إلى الإضراب المفتوح
ابراهيم كنعان
كنعان يسأل من نقابة المحامين: هل من يتعظ؟

الأكثر قراءة

سقوط احد الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان في منطقة الجليل
سيناريو الحرب مع لبنان.. في هذه الحالة قد تتخلى إيران عن حزب الله!
اللواء عباس إبراهيم
عباس إبراهيم: على اللبنانيين تحدي "حزب الله" إن أرادوا ذلك
الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
نداءٌ عاجل من "الصحّة العالميّة": للاستعداد والاستجابة في لبنان