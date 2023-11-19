نقابة المالكين للقاطنين في المباني القديمة: تنبهوا من أي خلل قد يصيبها

وجهت نقابة المالكين نداء الى جميع سكان المباني القديمة، داعية اياهم الى “التنبه لاي خلل قد يصيب المباني التي يقطنون فيها بسبب الطقس الماطر”، ودعت الى “الاتصال بفرق الدفاع المدني في حال الاشتباه بسقوط أي جزء من المبنى وبخاصة المباني المتهالكة والتي تحتاج إلى ترميم عاجل”.

وذكرت بـ”وجوب معالجة كارثة المباني القديمة، ولا سيما المؤجرة منها، والتي تخضع لقانون الإيجارات الجديد الصادر العام ٢٠١٤، والنافذ منذ ٢٠١٤/١٢/٢٨، والتي يستفيد فيها بعض المستأجرين من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تضرب البلاد للتهرب من دفع الزيادات على بدلات الإيجار، أو التي تقدّم فيها بعض المستأجرين بطلبات الاستفادة من صندوق الدعم للتهرب من دفع الزيادات، والتي يعجز فيها بشكل كامل المالك عن الترميم بفعل هذه العرقلة في تطبيق القانون على كافة المستأجرين، وتحذر من كوارث منتظرة في المباني القديمة، وترفع المسؤولية مجددا عن كاهل المالكين، وتحملها للدولة اللبنانية التي تقاعست منذ ٤٠ سنة عن تحرير الإيجارات القديمة”.