نقابة المحامين اطلقت شروطها لاستقطاب عروض “شركات التامين”

على مشارف تقرير صحة المحامين وأمانهم الطبي في الفترة المقبلة، تقف نقابة المحامين اليوم امام استحقاق سنوي بغاية الدقة، بحيث أطلقت النقابة اخيراً دفتَرَي شروط مختلفين لاستقطاب عروض من شركات تأمين، واستدراج عروض شركات لإدارة صندوق النقابة.

وتأتي هذه العروض بعدما رسا العقد السابق على إحدى شركات التأمين التي قدّمت كتاب تعهّد تؤكد بموجبه أنه لن يتم رفض استقبال أي محامي أو مطالبته بأي مبالغ إضافية سواء لدى المستشفيات أو مقدّمي الخدمات، إلاّ أن كتاب التعهّد لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، الأمر الذي أحرَجَ بعض المحامين وأفراد عائلاتهم حين تمّ إقفال أبواب المستشفيات بوجههم ورفضت تغطيتهم ما لم يسدّدوا مبالغ طائلة من حسابهم الخاص.

وتأمل أوساط المحامين تنبّه مجلس النقابة والنقيب المشهود له بحنكته في القطاع الصحي، والتعاقد هذا العام مع مَن يلتزم في عقوده لحماية المحامين وخدمتهم







