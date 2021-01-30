نقابة المحامين: تأمين التغطية الصحية للمحامين وعائلاتهم في ما يتعلق بكورونا

اتخذت نقابة المحامين في بيروت القرار بتأمين التغطية الصحية للمحامين وعائلاتهم المنضوين معهم ومن هم على عاتقهم في ما يتعلق بوباء كورونا وكل ما يتعلق به، إبتداءً من يوم الجمعة الواقع فيه 29/1/2021 ولغاية 31/3/2021، ضمناً، في كل المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعامة المعترف بها رسمياً.

وأكّدت النقابة في بيان أنّ هذه التغطية الصحية لا ترتب على المحامين أي أعباء مالية إضافية في هذه الظروف العصيبة.

وقد وضعت النقابة بتصرفهم خطاً ساخناً call center من أجل الإستفسار وتسهيل معاملاتهم بهذا الشأن:

– 01/484484

– 03/284098

-927333 /71