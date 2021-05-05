نقابة المحامين في بيروت: دورنا بحصول المحامين على اللقاح

أكدت ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​ أنّ دورها في حصول مَن يرغب مِن المحامين وعائلاتهم ومَن هم على عاتقهم على ​اللقاح​ Sputnik V من شركة Pharmatrade ش.م.ل. المستوردة لهذا اللقاح في ​لبنان​ هو تسهيلي ليس إلاّ، كون هذا اللقاح محصور الاستحصال عليه من المنتسبين الى النقابات والجمعيات والمجموعات، ومن أجل ذلك بادرت النقابة الى تأمين كلّ الأعمال اللوجيستية مواكبةً للمحامين في هذا الموضوع، بمعاونة فريق مِن المحاميات والمحامين المتطوعين في غرفة عمليات النقابة المشكورين على جهودهم الجبّارة المُضنية في خدمة زميلاتهم وزملائهم والنقابة.

ولفتت في بيان أنها “أخذت علماً النقابة أنّ دفعة أوّلية مِمَن تسجلوا وسددوا ما يتوجب عليهم قد تلقوا اللقاح بجرعتيه، وتواصلت مع الشركة المستوردة للاستفسار عن تاريخ دعوة الدفعة الثانية مِمَن تسجلوا وسددوا ما عليهم لتلقي اللقاح، فكان جوابها أنّ هناك تأخير مِن الشركة الأم المصنِّعة في تسليمها ​اللقاحات​، الأمر الذي تقوم الشركة اللبنانيّة بمعالجته”.

ولفتت النقابة الى أنها “تتابع إتصالاتها مع الشركة المستوردة لتأمين اللقاح بشكلٍ سريع. ومَن يرغب، مِمَن سددوا ما عليهم، عدم انتظار وصول الدفعات اللاحقة من اللقاح، فلا مانع مِن أن يستردّ ما دفعه، ونتمنى على الزميلات والزملاء، توخي الدّقة في تداول الأخبار والامتناع عن نشر الاخبار غير الدقيقة، وعدم الانجرار بالإشاعات والأضاليل، والعودة دائماً بإستفساراتهم للمعنيين في النقابة”.