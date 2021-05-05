الأثنين 8 محرم 1443 ﻫ - 16 أغسطس 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقابة المحامين في بيروت: دورنا بحصول المحامين على اللقاح

5 - مايو - 2021
نقابة المحامين في بيروت

نقابة المحامين في بيروت

A A A
طباعة المقال

أكدت ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​ أنّ دورها في حصول مَن يرغب مِن المحامين وعائلاتهم ومَن هم على عاتقهم على ​اللقاح​ Sputnik V من شركة Pharmatrade ش.م.ل. المستوردة لهذا اللقاح في ​لبنان​ هو تسهيلي ليس إلاّ، كون هذا اللقاح محصور الاستحصال عليه من المنتسبين الى النقابات والجمعيات والمجموعات، ومن أجل ذلك بادرت النقابة الى تأمين كلّ الأعمال اللوجيستية مواكبةً للمحامين في هذا الموضوع، بمعاونة فريق مِن المحاميات والمحامين المتطوعين في غرفة عمليات النقابة المشكورين على جهودهم الجبّارة المُضنية في خدمة زميلاتهم وزملائهم والنقابة.

ولفتت في بيان أنها “أخذت علماً النقابة أنّ دفعة أوّلية مِمَن تسجلوا وسددوا ما يتوجب عليهم قد تلقوا اللقاح بجرعتيه، وتواصلت مع الشركة المستوردة للاستفسار عن تاريخ دعوة الدفعة الثانية مِمَن تسجلوا وسددوا ما عليهم لتلقي اللقاح، فكان جوابها أنّ هناك تأخير مِن الشركة الأم المصنِّعة في تسليمها ​اللقاحات​، الأمر الذي تقوم الشركة اللبنانيّة بمعالجته”.

ولفتت النقابة الى أنها “تتابع إتصالاتها مع الشركة المستوردة لتأمين اللقاح بشكلٍ سريع. ومَن يرغب، مِمَن سددوا ما عليهم، عدم انتظار وصول الدفعات اللاحقة من اللقاح، فلا مانع مِن أن يستردّ ما دفعه، ونتمنى على الزميلات والزملاء، توخي الدّقة في تداول الأخبار والامتناع عن نشر الاخبار غير الدقيقة، وعدم الانجرار بالإشاعات والأضاليل، والعودة دائماً بإستفساراتهم للمعنيين في النقابة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قيادة الجيش
    الجيش: فريق طبي مصري متخصص في جراحة الحروق وصل إلى بيروت
    زينة مجدلاني: الحكام مسؤولون اذ قبلوا استلام الحكم تحت سلطة حزب الله
    فارس سعيد: ان شكل ميقاتي الحكومة في 3 ايام ستكون حكومة حزب الله

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    علم ميليشيا حزب الله
    الكشف عن شبكة أنفاق ضخمة لـ”حزب الله” تمتد عبر لبنان
    انفجار صهريج محروقات في عكار
    “بالفيديو” فاجعة تحل على عكار.. عشرات القتلى والجرحى في انفجار صهريج محروقات
    البطيخ له فوائد عديدة
    خطوة مهمة يجب القيام بها قبل البدء بتقطيع البطيخ