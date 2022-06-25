السبت 26 ذو القعدة 1443 ﻫ - 25 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقابة المحامين في طرابلس تستنكر التطاول على مفتي الجمهورية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2022 4:53 مساءً
نقابة المحامين في طرابلس

نقابة المحامين في طرابلس

A A A
طباعة المقال

صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس البيان الآتي: “​إن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، يستنكرُ أشدَّ الاستنكار ويرفض رفضًا قاطعًا، ما دوَّنه المحامي خالد مرعب في صفحته الخاصة على تطبيق facebook بحق صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، من ألفاظ وتعابير لا تمتُّ إلى الآداب العامة بصلة، ولا إلى أخلاقيات المحاماة بوشيجةٍ، ولا إلى حرية إبداء الرأي بقُربى”.

وتابع البيان :” إن التطاول على أي إنسانٍ في الأصل مرفوض، فكيف به إذا كان تطاولًا على مقام دينيٍّ رفيع، كمقام صاحب السماحة، وكيف به إذا جاء بهذا الأسلوب الذي أقلُّ ما يقالُ فيه أنه ممجوج، ويرتب على كاتبه مسؤوليات قانونية، أحرى بمن هو محامٍ أن يعرفَها ويتجنبَها”.

وختم :” إن النقابة لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الفعل، عبر الوسائل القانونية المتاحة، حفاظًا على نقاء الرسالة التي تحملُها، وتذكيرًا بأن مناقب المهنة تحظر التعرض لكرامات الأشخاص والمقامات الدينية، تحت أي عنوان كان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أمطار
    مناشدة من النائبين حواط والدكاش للهيئة العليا للاغاثة
    حقل كاريش
    اسرائيل تتوعد بالحرب.. وحزب الله يلازم الصمت
    طوابير اللبنانيين تقف للحصول على ربطة الخبز
    هل من حل لأزمة الخبز الاسبوع المقبل ؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الطالبة الأردنية المقتولة.. الوالد يكشف تفاصيل آخر مكالمة هاتفية معها
    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟
    تشييع الأردنية إيمان إرشيد ووالدتها تروي كيف تلقت خبر مقتل ابنتها (فيديو)