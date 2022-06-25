نقابة المحامين في طرابلس تستنكر التطاول على مفتي الجمهورية

صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس البيان الآتي: “​إن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، يستنكرُ أشدَّ الاستنكار ويرفض رفضًا قاطعًا، ما دوَّنه المحامي خالد مرعب في صفحته الخاصة على تطبيق facebook بحق صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، من ألفاظ وتعابير لا تمتُّ إلى الآداب العامة بصلة، ولا إلى أخلاقيات المحاماة بوشيجةٍ، ولا إلى حرية إبداء الرأي بقُربى”.

وتابع البيان :” إن التطاول على أي إنسانٍ في الأصل مرفوض، فكيف به إذا كان تطاولًا على مقام دينيٍّ رفيع، كمقام صاحب السماحة، وكيف به إذا جاء بهذا الأسلوب الذي أقلُّ ما يقالُ فيه أنه ممجوج، ويرتب على كاتبه مسؤوليات قانونية، أحرى بمن هو محامٍ أن يعرفَها ويتجنبَها”.

وختم :” إن النقابة لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الفعل، عبر الوسائل القانونية المتاحة، حفاظًا على نقاء الرسالة التي تحملُها، وتذكيرًا بأن مناقب المهنة تحظر التعرض لكرامات الأشخاص والمقامات الدينية، تحت أي عنوان كان”.