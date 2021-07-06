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نقابة المحامين مستمرة بالمواجهة مع القضاء: لن نقبل كسرنا

6 - يوليو - 2021
نقابة المحامين

نقابة المحامين

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أعلن نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، عن استمرار الإضراب ومقاطعة الجلسات أمام المحاكم والدوائر القضائية، الى حين تحقيق التوازن بين جناحي العدالة، وهما القضاء والمحاماة.

وكشف النقيب خلف في كلمة ألقاها خلال وقفة احتجاجية نفذها عشرات المحامين في قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل في بيروت، عن “تضامن نقباء المحامين في فرنسا واتحاد المحامين العرب، عند الثامنة والنصف من يوم الخميس المقبل، بما يؤكد دعم موقف نقابة المحامين في بيروت، الداعي الى وقف التعديات والتجاوزات التي يتعرض لها محامون لبنانيون في معرض مزاولتهم لمهامهم”.

وشدد خلف على أن “الوقفة الاحتجاجية التي انطلقت، هي مقدمة لوقفات مماثلة ستقام أسبوعيا في قصور العدل في كل المحافظات اللبنانية”. ورأى أنه “لا مكان لكسر أحد، وكما أن نقابة المحامين لا تقبل أن بكسر القضاء، لن تقبل أن يكسر أحد المحامي”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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