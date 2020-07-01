نقابة المحررين استنكرت استخدام العنف ضد الصحافيين والإعلاميين في المطار

أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، أنها اطلعت على الاشكال الذي حصل مع الصحافيين والمصورين في مطار بيروت اليوم خلال استئناف الملاحة الجوية، وتبين لها أن الأجهزة الأمنية استخدمت الخشونة غير المبررة مع الزملاء خلال تغطيتهم حركة المسافرين”.

أضاف البيان: “إن النقابة تستنكر بشدة استخدام العنف مع الزملاء الصحافيين والإعلاميين تحت أي مبرر، وكان الأجدى بالسلطات المعنية اتخاذ التدابير التي تجنب الجميع هذه الإشكالات والحؤول دون أي صدام، وبخاصة أن الجسم الإعلامي يكرس نشاطه وجهده لإبراز دور المؤسسات اللبنانية في العمل على معالجة الظروف الصعبة التي يمر فيها الوطن”.

ورأت النقابة أن “التعاطي مع الصحافيين والإعلاميين بهذه الصورة من الخشونة، لا يعبر عن منطق حضاري”، طالبة الى “السلطات المسؤولة توجيه كل الأجهزة الأمنية والمعنية بما يحقق الاحترام المتبادل بين الجميع”، طالبة من رئاسة المطار “الاعتذار من الزملاء عما حصل والتعهد بعدم تكراره حرصا على المصلحة الوطنية والمشتركة بين الاعلام والمؤسسات العامة”.