الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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نقابة المحررين: انتخاب الزميل مصبنجي رئيساً لجمعية الصحافيين الأجانب في فرنسا ‏

منذ 60 دقيقة
نقابة المحررين

نقابة المحررين

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أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، أن الصحافي اللبناني المقيم في باريس الزميل ايلي مصبنجي انتخب للمرة الثالثة على ‏التوالي رئيسا لجمعية الصحافيين الأجانب في فرنسا‎.‎
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واتصل نقيب المحررين جوزف القصيفي مهنئا، ومتمنيا له التوفيق على رأس الجمعية “التي تضم نخبة من الصحافيين والاعلاميين ‏الأجانب في فرنسا”، منوها بالنشاط الذي يبذله مصبنجي في خدمة وطنه الام “الذي يزوره باستمرار، ويسعى بما له من حضور في ‏الاوساط الفرنسية إلى نقل معاناته، ومساعدته، وهو على تواصل دائم مع نقابة المحررين، وخير عضد للزملاء الذين يقصدون باريس ‏في مهمات اعلامية او تدريبية، لما له من صداقات مع الدوائر الفاعلة فيها”.‎
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ولفتت النقابة الى انه “تم الاتفاق على عقد اجتماع عمل مع مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية لدى زيارة مصبنجي قريبا إلى لبنان ‏لبحث سبل التنسيق مع الجمعية التي يترأس”. وأعرب الاخير عن شكره واعتزازه بالصحافة اللبنانية والعاملين فيها، مثمنا الدور الذي ‏تقوم به نقابة المحررين في ظل هذه الأحوال الصعبة والمعقدة سياسيا، اقتصاديا وامنيا، مؤكدا انه لن يتوانى عن أي خدمة تستطيع ‏الجمعية تقديمها ضمن الامكانات المتوافرة لها‎.‎
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واعتبر مصبنجي أن “لبنان لا يغيب عن اهتماماته واهتمامات صحافييه واعلامييه في فرنسا، وهم يسخرون كل طاقاتهم لدى المراجع ‏والدوائر الفاعلة في باريس لحضها على تكثيف الجهود من أجل انتشال لبنان من محنته التي طالت”.

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