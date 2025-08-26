الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
نقابة المحررين ترد على باراك: المطلوب بيان اعتذار علني

منذ 36 دقيقة
نقابة المحررين

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان التالي:

مرة جديدة يتعرّض فيها الاعلام اللبنانية لمعاملة أقل ما يقال فيها أنها خارجة عن أصول اللياقة والديبلوماسية والمؤسف أكثر أنها صدرت عن مبعوث دولة عظمى يقوم بدور ديبلوماسي على ما هو معروف.

أن يبادر السيد توم باراك بوصف تصرّف رجال وسيدات الاعلام في القصر الجمهوري “بالحيواني” أمر غير مقبول على الاطلاق، لا بل مستنكر جداً، ويدفع بنقابة المحررين إلى إصدار هذا البيان الموجه إلى شخص السيد باراك خاصة وإلى مسؤولي الديبلوماسية الأميركية عموماً، تدعو فيه إلى تصحيح ما بدر عنه من خلال إصدار بيان اعتذار علني من الجسم الاعلامي.

إن عدم صدور مثل هذا البيان قد يدفع نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى الدعوة لمقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي كخطوة أولى على طريق إفهام من يلزم أن كرامة الصحافة والصحافيين ليست رخيصة ولا يمكن لأي موفد مهما علت درجته أن يتجاوزها.

