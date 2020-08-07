نقابة المحررين تلقت اتصالات وبيانات من دول عربية أكدت تضامنها مع لبنان

نقابة المحررين
نقابة المحررين

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تلقت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، سيلا من الاتصالات والبيانات والبرقيات من الاتحاد الدولي للصحافيين، والاتحاد العام للصحافيين العرب، نقابة الصحافيين الفلسطينيين، جمعية الصحافيين الكويتيين، جمعية الصحافيين في البحرين، اتحاد الصحافيين السوريين، نقابة الصحافيين في الاردن، نقابة الصحافيين العراقيين. أعربت عن حزنها لما حل بلبنان من نكبة، وأعلنت تضامنها المطلق مع الصحافيين اللبنانيين، وتأكيد وقوف أصحابها إلى جانب النقابة والزملاء.

وشكرت النقابة “النقابات الشقيقة، وعاطفة الزملاء العرب”، آملة أن “يكون ما حصل آخر أحزان لبنان وآلامه.

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