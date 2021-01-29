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نقابة المحررين تنجز لائحة الصحافيين الراغبين بالتلقيح

29 - يناير - 2021
الصحافة

الصحافة

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صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

أنجزت نقابة المحررين لائحة بالصحافيين الذين يرغبون بتلقي لقاح كورونا ،ورفعتها الى وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ،وذلك بناء على الاتصالات التي وردت الى النقابة خلال المهلة التي انتهت أمس الخميس .

وقد بلغ عدد الراغبين 550 محررا ومراسلا صحافيا ،في حين أحيلت أسماء الإعلاميين في المرئي والمسموع والمواقع الالكترونية والمصورين الى المجلس الوطني للاعلام ونقابة المصورين.

وتذكّر النقابة بأن هذه اللوائح لا تغني عن التسجيل الالزامي في المنصة الالكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة اللبنانية على الرابط الآتي : https://covax.moph.gov.lb/

وسوف تتابع نقابة المحررين اتصالاتها مع المعنيين بالتنسيق مع وزيرة الاعلام ،لتأكيد وضع الصحافيين في جدول أولويات حملة التلقيح.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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