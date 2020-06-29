نقابة المحررين دانت الاعتداء على الصحافيين: لابلاغها عن اية مضايقات

دانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية لأي إعتداء يتعرض له أي صحافي واعلامي ومصور أثناء تأديته لمهماته.

ودعت كل الاطراف على الارض إلى احترام عمل الاعلاميين لدى قيامهم بتغطية أي تحرك، إلى أي وسيلة انتموا.

ورأت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن الطواقم الصحافية والاعلامية يجب أن تكون في منأى عن الاستهداف.

وأشارت إلى أنه عليها إبلاغ نقابة المحررين بكل ما تتعرض له من مضايقات أو اعتداء اثناء قيامها بعملها.

وصدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية، البيان الآتي:

تكرر نقابة محرري الصحافة اللبنانية “إدانتها لأي إعتداء يتعرض له أي صحافي واعلامي ومصور أثناء تأديته لمهماته. وتدعو كل الاطراف على الارض إلى إحترام عمل الاعلاميين لدى قيامهم بتغطية أي تحرك، إلى أي وسيلة إنتموا”.

وترى النقابة “إن الطواقم الصحافية والاعلامية يجب أن تكون في منأى عن الاستهداف، وعليها إبلاغ نقابة المحررين بكل ما تتعرض له من مضايقات أو اعتداء اثناء قيامها بعملها، ليتسنى لها إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية وإتخاذ التدابير المناسبة، وتحديد المسؤول عن تهديد سلامة تحركها، والعوائق التي تقف في وجه أداء عملها”.

ودعت النقابة المؤسسات الصحافية والاعلامية الى “تزويد العاملين فيها بكل وسائل الحماية، إن على المستوى المهني، أو على المستوى الميداني اللوجستي، لكي يتمكنوا من القيام بهماتهم، وفق أرفع معايير السلامة المعتمدة دوليا، للحد من الاضرار والاصابات التي تلحق بهم”.