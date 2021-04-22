نقابة المحررين دانت التعرض للصحافيين تحت أيّ ذريعة

كرّرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية تأكيد رفضها المطلق وادانتها الشديدة لأيّ اعتداء يتعرض له أيّ صحافي أو إعلامي أو مصور وهو في معرض أداء مهمته، سواء حصل الاعتداء من جهة أمنية أو حزبيّة أيّاً تكن ، وتحت أيّ ذريعة.

وقالت في بيان: “ومن المؤسف ألاّ تكون الإدانات المتكرّرة، والدعوات الى الجهات القضائية والامنية للتحرك لمنع هذه الانتهاكات، قد لاقت آذانا صاغيّة، ما جعل أستسهال استهداف الصحافيين والاعلاميّين والمصورين أمراً شائعاً”.

أضافت: “ازاء التصرّف المرفوض والمدان الذي وقع مع الاعلامية في الـ M.T.V. الزميلة زينه شمعون في عوكر عندما كانت تؤدي واجبها المهني، والذي يمكن ان يتكرّر في أيّ زمان أو مكان ولأيّ سبب، وعلى يد غير جهة، تطالب نقابة محرري الصحافة اللبنانية الجميع دون استثناء عدم التعرّض للزملاء عندما يكونون مولجين بتغطيّة الاحداث السياسية والميدانيّة، وعدم اعتبار هؤلاء مكسر عصا. وهناك إجراءات مختلفة يجري البحث فيها حاليّاً للتصّدي لهذه الظاهرة الشاذة”.