نقابة المحررين: نرفض الزيادة الضريبية على ‏رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسات

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
”ترفض نقابة محرري الصحافة اللبنانية الزيادة الضريبية على رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسات، وهذه الزيادة تطاول الزميلات والزملاء العاملين في القطاع الصحافي والإعلامي الذين عانوا ويعانون أصلاً من المشكلات التي تضرب القطاع، وهي ترى ان السياسة الضريبية الجديدة تهدد بإقفال العديد من المؤسسات التجارية والإعلامية وسواها، وشل الحركة الاقتصادية، وزيادة نسبة البطالة المستشرية أصلاً، كما هجرة من تبقى من كفاءات ويد عاملة.
ولأن نقابة محرري الصحافة اللبنانية معنية بهذا الموضوع من منطلق مسؤوليتها الوطنية، ولأن الزيادة الضريبية الجديدة تطاول آلاف الصحافيين والإعلاميين، أسوة بالعاملين في جميع القطاعات، فإنها تدعو إلى التصدي لهذا التوجه بدعوة الهيئات الاقتصادية، ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام إلى اتخاذ موقف موحد وإقرار خطة تحرك لرفض هذه الزيادة المجحفة.
والنقابة باشرت اتصالاتها مع المعنيين، وكانت قد بحثت الأمر مع رئيس الاتحاد العمالي العام الذي زارها منذ أيام، وصدر على أثرها بيان مشترك يحذر من مغبة الأضرار المترتبة عن السياسات المالية والضريبية التي تتخذها الدولة”.