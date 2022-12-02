نقابة المحررين: نرفض الزيادة الضريبية على ‏رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسات

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي: ‏

‏”ترفض نقابة محرري الصحافة اللبنانية الزيادة الضريبية على ‏رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسات، وهذه الزيادة تطاول ‏الزميلات والزملاء العاملين في القطاع الصحافي والإعلامي الذين ‏عانوا ويعانون أصلاً من المشكلات التي تضرب القطاع، وهي ترى ‏ان السياسة الضريبية الجديدة تهدد بإقفال العديد من المؤسسات ‏التجارية والإعلامية وسواها، وشل الحركة الاقتصادية، وزيادة نسبة ‏البطالة المستشرية أصلاً، كما هجرة من تبقى من كفاءات ويد عاملة.‏

ولأن نقابة محرري الصحافة اللبنانية معنية بهذا الموضوع من ‏منطلق مسؤوليتها الوطنية، ولأن الزيادة الضريبية الجديدة تطاول ‏آلاف الصحافيين والإعلاميين، أسوة بالعاملين في جميع القطاعات، ‏فإنها تدعو إلى التصدي لهذا التوجه بدعوة الهيئات الاقتصادية، ‏ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام إلى اتخاذ موقف موحد ‏وإقرار خطة تحرك لرفض هذه الزيادة المجحفة. ‏

والنقابة باشرت اتصالاتها مع المعنيين، وكانت قد بحثت الأمر مع ‏رئيس الاتحاد العمالي العام الذي زارها منذ أيام، وصدر على أثرها ‏بيان مشترك يحذر من مغبة الأضرار المترتبة عن السياسات المالية ‏والضريبية التي تتخذها الدولة”.‏