نقابة المحرّرين: لانتفاضة شعبيّة

صدرت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

“تستهجن نقابة محرري الصحافة اللبنانية سكوت المسؤولين أو من تبقى منهم حيال التدهور المتسارع للاحوال سواء على المستوى النقدي أو المعيشي، حتى بات اللبنانيون في المجاعة التي ستتسع دائرتها، وسط تجاهل مريب من قبل هؤلاء المسؤولين والدول الشقيقة والصديقة.

ويبدو أن لغة المناشدة لم تعد تجدي مع المعنيين، فيما البلاد أصبحت فريسة المافيات على أنواعها في كل القطاعات اللصيقة بحياة المواطنين، والمتصلة بلقمة عيشهم. وفي ظل تواصل انحدار الخدمات الصحية والاستشفائية، لذلك تدعو نقابة محرري الصحافة اللبنانية الاتحاد العمالي العام، نقابات المهن الحرة،الهيئات الاقتصادية إلى الاجتماع في أقرب وقت، واقرار خطة تحرك عاجلة وإطلاق انتفاضة شعبية تنطلق من برنامج إصلاحي شامل، يوقف هذا التدهور، وينتج سلطة جديدة تكون قادرة على أحداث تغيير نوعي يفضي إلى الإنقاذ الذي يحتاج اليه لبنان”.