برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

نقابة المختبرات: الكواشف الموجودة قادرة على كشف السلالة الجديدة

19 - يناير - 2021
مختبرات تحليل pcr

مختبرات تحليل pcr

A A A
طباعة المقال

أوضحت نقابة أصحاب المختبرات الطبية في بيان، “جوابا منها على ما يتناقله الاعلام حول تقصير الكواشف المخبرية المتداولة في لبنان في رصد فيروس الكورونا من السلالة البريطانية، أنه انبثقت لجنة وزارية قوامها من الاختصاصيين المخبريين في أول أيام الوباء (قرار وزاري 358/1 بتاريخ 3 آذار 2020)، كلفت متابعة أمور المختبرات المجاز لها اجراء فحوص الكورونا من حيث ترخيصها ومتابعة أدائها بشكل دوري، وهي تخضع لفحص جودة خارجية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية WHO لتقييم النتائج الصادرة عنها وتأكيد صحتها ودقتها”.

أضافت: “كما وبناء على توصيات الوزير الدكتور حمد حسن، أوكلت اللجنة التحقيق بكل الكواشف المستوردة قبل دخولها الأسواق، من حيث الاطلاع على مواصفاتها والتأكد من أنها مدرجة على لوائح منظمة الصحة العالمية WHO أو الـ FDA الأميركية كخطوة أولى، ومن ثم تقييمها في مختبرات تعينها اللجنة. ويجرى التشديد على ضرورة أخذ موافقة مسبقة على نوعية الكاشف أيا كان قبل استيراده”.

وتابعت: “في ما يخص السلالة البريطانية، تؤكد النقابة أن كل الكواشف المتوفرة قادرة على الكشف عن هذه السلالة أو غيرها من السلالات الرائجة، فالتغيير في الحمض النووي في السلالة البريطانية يعني هدفا واحدا للفيروس GENE S، أما الكواشف المعمول بها فهي تستهدف جينات أخرى وهي حتما قادرة على رصد أي فيروس من خلال هذه الطريقة”.

وختمت: “إن النقابة ووسط الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، تتمنى التوقف عن التمادي في الاجتهادات والنظريات المشككة التي تزيد من المناخات السلبية التي لا طائل منها، في وقت ان الموضوع تقني وتتم متابعته بدقة وبطريقة علمية من قبل اللجنة الوزارية النقابية المختصة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدكتور عبد الرحمن البزري
    البزري: مختلف شرائح المجتمع اللبناني ملحوظة في عملية التلقيح ضد كورونا
    حواجز لقوى الأمن بعد فرار موقوفِين من نظارة مخفر القاع
    قصر العدل في بيروت
    تمديد تعليق جلسات المحاكم والأعمال في الدوائر القضائية حتى هذا التاريخ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الزوجة إلى جانب زوجها, وفي صورة أخرى لحظة إعتقاله
    مبادرة لطيفة من زوجة قوبلت بوحشية… سكب الماء المغلي على ظهرها!
    مريض كورونا
    متلازمة باريت.. مصابوها قد يبتلعون فيروس كورونا!!
    هيفاء وهبي
    بالفيديو: أحمد الفيشاوي يكشف سرا “غير متوقع” عن هيفاء وهبي