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نقابة المستشفيات تدين الاعتداء الهمجي على مستشفى صلاح غندور

منذ 39 دقيقة
نقابة المستشفيات في لبنان

نقابة المستشفيات في لبنان

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صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي:

“ان نقابة المستشفيات في لبنان اذ تستنكر الاعتداء الهمجي الذي نفذته اسرائيل صباح اليوم امام حرم مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل والذي أدى الى سقوط شهيد واصابة عدد من الموظفين والمدنيين الذين كانوا يقصدون المستشفى لتلقي العلاج، وتشجب أي عمل عدواني يطال المؤسسات الصحية والعاملين فيها بشكل خاص وتطالب المسؤولين المعنيين بضرورة العمل مع المراجع والمنظمات الدولية المختصة لتحييد هذه المؤسسات ومنع الاعتداء عليها.

انها تحيي كافة المستشفيات ولا سيما تلك التي هي على خط لمواجهة لما تقدمه للمواطنين الصامدين هناك.

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