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نقابة المستشفيات ترد على نقيب الأطباء ... هذا ما جاء في البيان

12 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2021 5:21 مساءً
المستشفيات

المستشفيات

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صدر بيان توضيحي عن نقابة المستشفيات في لبنان، جاء فيه:

“بعد البيانات المتكررة الصادرة عن سعادة نقيب اطباء لبنان في بيروت يأخذ فيها على المستشفيات تقاضيهم فروقات مالية من الاطباء الذين يدخلون الى المستشفى إثر إصابتهم بفيروس كوفيد- 19، يهم نقابة المستشفيات في لبنان توضيح ما يلي:
اولاً: ان المستشفيات حريصة على تقديم العناية الكاملة للأطباء دون ان تطلب منهم مسبقاً اي مبالغ مالية او اي اجراءات ادارية متعلقة بالتغطية للتكاليف.

ثانياً: ان الأطباء لديهم تغطية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة الى بوليصة تأمين من شركة خاصة عليها تسديد الفرق بين تعرفة الضمان والتعرفة المتفق عليها بينها وبين كل مستشفى . وبالتالي، فإن مسؤولية نقابة الأطباء هي في إلزام الشركة المتعاقدة معها الايفاء بالتزاماتها تجاه المستشفيات وليس الطلب من المستشفيات تأمين تغطية 100% لإستشفاء الأطباء . واذا كان الأمر خلافاً لذلك فلماذا العقد بين نقابة الاطباء و شركة التأمين ؟
ثالثاً: إن المستشفيات لا توّفر جهداً في معاملة الأطباء وعائلاتهم معاملة ممّيزة تقديراً لما يقومون به من جهود في هذه الظروف الصعبة . وإن العلاقات العائلية الممتازة بينهم لن تعكّرها إشاعات من هنا او مزايدات من هناك”.

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