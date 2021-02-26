نقابة المستشفيات: لانتظار نتائج التحقيق في حادثة وفاة مصاب بكورونا في مستشفى "بلفو"

ذكرت نقابة المستشفيات في لنبان أن “احدى محطات التلفزة عمدت الى تسليط الضوء مجدداً، من وجهة نظر شخصية على حادثة وفاة احد مصابي وباء كورونا بعد تلّقيه العلاج اللازم ونقله من مستشفى ومركز بلفو الطبي، علماً إن وزارة الصحة قد أجرت تحقيقا فورياً حول هذه القضية، وأحالتها بدورها الى نقابة الأطباء التي سوف تصدر قرارها بهذا الشأن خلال فترة وجيزة.”

وإذ أشارت نقابة المستشفيات الى “قناعتها التامة بعدم وجود اي تقصير سواء من قبل المستشفى او اي خطأ طبي مرتكب من قبل الطبيب،” شددت على وجوب انتظار نتائج التحقيق الجاري امام المراجع المختصة لتحديد المسؤوليات، وإنصاف الحق بعيدا ًعن اي تسرّع في النيل من سمعة ألأفراد من اطباء وممرضين وممرضات، وتشويه سمعة المستشفيات، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسّة، حيث هناك استنفار كامل في القطاع الصحي لمواجهة هذا الوباء القاتل، رغم الصعوبات المتنامية.

وجددت النقابة تمنيّها على الإعلام الذي لها ملء الثقة بحكمته، بالتسلّح بالموضوعية وعدم الإنجرار وراء للأخبار المغلوطة المسيئة بحق الجميع.