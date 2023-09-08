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نقابة المستشفيات: مستحقات مرضى غسل الكلى عالقة في وزارة المال

منذ ساعتين
مستشفى- تعبيرية

مستشفى- تعبيرية

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أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان، في بيان، ان “مستحقات المستشفيات العائدة لمرضى غسل الكلى، والذين هم على نفقة وزارة الصحة، معلقة في وزارة المال منذ اسابيع عدة، ولا يتم تسديدها على الرغم انها تعود الى الفترة الممتدة من اول سنة 2023 ولغاية الان”.

ولفت البيان الى ان ” المستشفيات لا يمكنها تحمل تبعات هذا التأخير في التسديد ، وهي تنبه انها اصبحت عاجزة عن تأمين المستلزمات الطبية والادوية لمرضى غسل الكلى التي تضاعفت اسعارها مرات عدة أخيرا، وتلفت المعنيين الى خطورة هذا الامر”، مطالبة ب”تسديد المستحقات فورا من دون المزيد من التأخير “.

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