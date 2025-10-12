نقابة المصورين الصحافيين ترحب بخطوة وزارة العدل لمقاضاة إسرائيل دولياً

رحّبت نقابة المصورين الصحافيين في لبنان بتكليف مجلس الوزراء لوزارة العدل دراسة الخيارات القانونية لمقاضاة العدو الإسرائيلي على اعتداءاته بحق الصحافيين، معتبرة أن هذه الخطوة تتيح للحكومة المضي نحو إجراءات قانونية عملية.

وأكدت النقابة في بيان أن “هذا التحرك أساسي لنقل الملف من إطار التنديد والاستنكار إلى خطوات قانونية وعملية تجرّم العدو الإسرائيلي في المحاكم الدولية، ورفع الملف إلى أعلى السلطات الدولية لتشكيل ضغط يؤدي إلى محاسبة إسرائيل”.

ورأت النقابة أن التوجه الحكومي يُكمل التحركات الحقوقية السابقة، لا سيما الفعاليات التي نظمتها النقابة مع نقابات ومنظمات شقيقة، والتي تهدف إلى توثيق جرائم إسرائيل بحق الصحافيين والمصورين الذين استُهدفوا عمداً لكونهم شهوداً على جرائمها ضد المدنيين والبنى التحتية والممتلكات.

وتعهدت النقابة بالتنسيق مع جميع المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية لإعداد ملف شامل يقدّم إلى القضاء اللبناني ووزارة العدل، مع إضافة الوثائق والمعلومات التي تعزز موقف لبنان أمام المحافل الدولية.

كما دعت النقابة الوكالات الأجنبية المتضررة إلى التعاون مع القضاء اللبناني، لوضع معلوماتها بعهدته، والمساهمة في الجهود الرسمية والحقوقية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، معربة عن أملها أن تؤدي هذه الخطوة إلى وضع حد للإفلات من العقاب وحماية الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام.