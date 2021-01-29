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نقابة المصورين تعلن إنجاز لائحة المصورين الراغبين في تلقي لقاح كورونا

29 - يناير - 2021
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أعلنت نقابة المصورين الصحافيين أنها أنجزت لائحة المصورين الصحافيين الذين يرغبون في تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا، وتم رفعها إلى وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد، بناء على اجتماع عقد بين النقيب عزيز طاهر والوزيرة عبد الصمد قبل أيام عدة.

وأشارت النقابة في بيان، إلى أن “عدد الذين سجلوا أسماءهم لتلقي اللقاح بلغ 165 مصورا صحافيا”، لافتة إلى أن “هذه اللوائح لا تغني عن التسجيل الإلزامي في المنصة الالكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة العامة على الرابط الآتي: https://covax.moph.gov.lb“.

وأكدت أنها ستتابع اتصالاتها مع المعنيين، بالتنسيق مع الوزيرة عبد الصمد، لتأكيد وضع المصورين الصحافيين في جدول أولويات حملة التلقيح.

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