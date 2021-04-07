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نقابة المطاعم تعلن رفضها توصيات لجنة تدابير كورونا لشهر رمضان

7 - أبريل - 2021
المطاعم في لبنان

المطاعم في لبنان

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علّقت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان على توصيات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، والتي تقضي بمنع التجول من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة فجرا خلال شهر رمضان المبارك.

ورفضت النقابة هذه التوصية بحيث اعتبرت انها تضرب القطاع المطعمي خلال الشهر الفضيل وخصوصا أن موعد الإفطار يتزامن مع وقت حظر التجول، ما يعني أن المطاعم لن تعمل لمدة شهر إضافي، ناهيك عن الاغلاق التام الذي سبق عيد الفصح الغربي وذلك الآتي مع التقويم الشرقي، ما يعني ضربة ممنهجة للقطاع.

واشارت الى ان هذه التوصيات من شأنها أن تشجع على الاكتظاظ في المنازل حيث التجمعات غير الآمنة، وإذا لم تعدلها اللجنة الوزارية، فتكون قد أصدرت حكم الإعدام على القطاع المطعمي برمته.

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