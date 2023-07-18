نقابة المعلمين: المواقف المنسوبة إلى الدولية للتربية عن الشذوذ الجنسي لا تمثلنا

أوضحت نقابة المعلمين في بيان أن “المواقف التي تنسب إلى الدولية للتربية عن الشذوذ الجنسي لا تمثل نقابة المعلمين على الإطلاق، باعتبارها بعيدة كل البعد من هويتنا وثقافتنا وقيمنا المجتمعية، مع التأكيد على استقلاليتنا كنقابة في التعبير عن مواقفنا حول مختلف القضايا والطروحات بما يمثل قناعاتنا الفكرية والوجدانية الراسخة في ثوابتنا التربوية، والتي لا تمت إلى ما نسب إلى المنظمة أو ما صدر عنها بصلة”.

واكدت أن “علاقتنا مع الدولية للتربية، قائمة على المشاركة في المؤتمرات واللقاءات التربوية، ومن باب التفاعل مع الهيئات العربية والدولية في الشؤون التربوية، وتثبيت الحضور فيها، وطبعا من باب الدفاع عن حقوق المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، وطرح قضاياهم وشؤونهم على المنابر الدولية، ومن زاوية المشاركة في ما يسهم بتطوير مهارات المعلم في لبنان وتنمية قدراته التعليمية”.

وختم: “أما الأفكار والأولويات التي تحيد عن هذه الأهداف العامة وتخالفها، وتحديدا في المواقف السياسية والثقافية والقيمية الغريبة عن مجتمعاتنا، فنحن نتحفظ عليها ونرفضها، ونحتفظ بحقنا في تأييد ما نراه مناسبا ورفض ما لا يتناسب مع توجهاتنا المجتمعية ومفاهيمنا التراثية والأخلاقية الثابتة”.