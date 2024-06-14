الجمعة 8 ذو الحجة 1445 ﻫ - 14 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقابة المعلمين تتوجه بطلب من ميقاتي!.. ماذا جاء فيه

منذ 11 دقيقة
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن نقابة المعلمين، البيان الآتي:

١- بناء على الكلام الإيجابي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء عن توجيه كتاب إلى مجلس النواب يطلب فيه استرداد قانونَي الأساتذة لنشرهما في الجريدة الرسمية، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاثة، تطلب نقابة المعلمين من الرئيس ميقاتي استكمال هذا الموقف الإيجابي بنشر القانونين في الجريدة الرسمية، كونهما، بعد وقف تنفيذ مراسيم الرد قضائيًا، لا يزالان في عهدته للنشر وفق الأصول، وأن الرد أصبح كأنه لم يحصل أصلا وفي حكم البطلان.

٢- تطلب النقابة من ميقاتي استكمال إيجابيته بنشر مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات لبدء تنفيذ خطة النهوض به من جديد حفاظا على تعويضات أكثر من 30 ألف أستاذ في المدارس الخاصة ومن أجل استعادة حقوق الأساتذة المتقاعدين.

    المزيد من أخبار لبنان

    مديرية حماية المستهلك
    عشية عيد الأضحى.. محضرا ضبط بحق ملحمة ومحل حلويات
    ‎الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC)
    الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين تسلم تقريرها لفرنجية
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    بري: طوبى للمقاومين وللشهداء والصابرين والنازحين

    الأكثر قراءة

    الجيش ضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية في هذه المناطق
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    خطر يهدد تركيا وسوريا ولبنان خلال أيام العيد.. هوغربيتس يحذر!
    غارة عنيفة على "جناتا"
    فيديو.. غارة عنيفة على "جناتا" وإسرائيل تعلن اغتيال شخصية كبيرة بحزب الله