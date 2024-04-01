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نقابة المعلمين تحذّر من إضراب يشلّ العام الدراسي!

منذ 23 دقيقة
اعتصام للأساتذة

اعتصام للأساتذة

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أعلنت نقابة المعلمين أن “الأساتذة المتقاعدين لم يتقاضوا زيادات على الرواتب عن شهر آذار رغم البروتوكول الذي وقعناه مع اتحاد المؤسسات الخاصة، ورغم الوعود باحترامه، وذلك لأن خمسمئة مدرسة خاصة لم تلتزم بتسديد الدفعة الأولى لصندوق التقاعد”.

وطالبت النقابة في بيان، “بوقف هذه المأساة وبأن تبادر المدارس الخاصة إلى تسديد الدفعة الثانية للصندوق قبل 15 نيسان الحالي، كي يدفع 6 رواتب إضافية إلى الأساتذة المتقاعدين في أسرع وقت ممكن، لأن ما حدث في شهر آذار معيب، أن تترك 5000 عائلة تموت من الجوع بمليون ومليوني ليرة في الشهر! ولا من يسأل من المؤسسات الخاصة”.

وحذرت “من استمرار الوضع على ما هو عليه”، راجيةً “عدم جرّها إلى الإضراب حرصًا على العام الدراسي”.

كما طلبت من “وزير التربية عباس الحلبي ورئيس مجلس النواب نبيه بري تصحيح الخطأ وإدراج قوانين المعلمين في أول جلسة تشريعية مقبلة وإقرارها، حفاظًا على صندوق التعويضات الذي يؤمن تعويضات الآلاف من المعلمين”.

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