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نقابة المعلمين تدعو الأساتذة الى "العودة لاستكمال عملية التصحيح في أسرع وقت ممكن"

منذ 7 ساعات
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دعت نقابة المعلمين في بيان، الأساتذة الى “العودة لاستكمال عملية التصحيح في أسرع وقت ممكن”.

وجاء في البيان: “فيما تؤكد نقابة المعلمين على أحقية مطالب الأساتذة في زيادات على بدلات التصحيح التي أصبحت زهيدة جدا، وفيما نطالب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي بوجوب رفعها في قرار واضح، تقديرًا لجهود المصحّحين في هذه الفترة الصعبة، وبعد أربع سنوات، كنا حريصين فيها على تأمين جميع الاستحقاقات التربوية الرسمية بشكل طبيعي ومن دون معوقات، نطلب من الزملاء الأساتذة، أن يعودوا إلى استكمال عملية التصحيح في أسرع وقت ممكن، وإعطاء فرصة للجهود المبذولة أن تعطي ثمارها المرجوة، وبخاصّة أننا ندرك حرص الوزير الحلبي على استكمال هذا الاستحقاق من دون تأخير، كما وحرصه على حقوق المصححين وتقديره لجهودهم، والذي نرجو منه التحرك سريعًا لمعالجة هذا الموضوع، وإصدار نتائج الامتحانات في مواعيدها المعتادة كي يتمكّن الطلاب من الالتحاق بجامعاتهم والتقدم إلى امتحانات الدخول في الجامعات اللبنانية وجامعات الخارج ضمن المهل والمواعيد المحددة.

وأخيرا، نطلب من الزملاء الأساتذة في المدارس الخاصة المشاركة بكثافة في عملية التصحيح تأمينا لحسن سير هذه العملية الأساسية كواجب تربوي على جميع المعلمين في الرسمي والخاص”.

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