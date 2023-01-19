نقابة المعلمين في الخاص: لتعزيز وسائل دعم المعلم مادياً

عقدت نقابة المعلمين اجتماعاً مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة للبحث في سبل دعم المعلمين في المدارس الخاصة استكمالاً للعام الدراسي.

واتفق المجتمعون، بحسب بيان، على “وجوب تعزيز وسائل دعم المعلم مادياً في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، كما أبدوا حرصهم على استمرار العملية التربوية في المدرسة الخاصة إيمانا بدورها في أداء هذه الرسالة”.

وأشار الى أنه “بناءً عليه، اتفقت نقابة المعلمين مع اتحاد المؤسسات التربوية على ضرب قيمة رواتب المعلمين بالعملة اللبنانية ثلاث مرات في كل المدارس أسوة برواتب المعلمين في المدرسة الرسمية، يضاف إليها مساعدة اجتماعية بالدولار الأميركي في المدارس التي لم تدفعها بعد، مع الحفاظ على مكتسبات المعلمين بالعملة الأجنبية”.

كما تم الاتفاق على “البحث في سبل تمويل صندوق التقاعد لمعلمي المدارس الخاصة لكي يتمكّن من تأمين زيادات على رواتب المعلمين المتقاعدين، كل هذا في إطار السعي من أجل تأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود التربوي”.