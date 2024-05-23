نقابة المعلمين: للحفاظ على قيمة شهادة الثانوية العامة

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الفروع. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:

١- بحث المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في اجتماعه الدوري بالاتفاق الذي حصل في مجلس النواب بين النقابة واتحاد المؤسسات التربوية بدعوة من نائب رئيس المجلس النائب الياس بو صعب، ومن أبرز بنوده تعديل الفقرة الثانية من القانون ٥١٥ والتي تسمح للمدرسة بإدراج كامل راتب الأستاذ ضمن الموازنة مكسّرًا بالعملة اللبنانية، كي تدفع المدرسة عنه حسمًا لصندوق التعويضات نسبة ٨% بالعملة الوطنية على مجموع مداخيله باللبناني وبالدولار، ومساهمة منها بالقيمة نفسها. وبحث المجلس بالبروتوكول الذي وقع في وزارة التربية بين النقابة واتحاد المؤسسات والذي يفترض تجديده قبل ٣٠ أيلول المقبل، أو أن تبادر الدولة إلى تسديد المساعدة المتوقفة بقيمة ٦٥٠ مليار ليرة لصندوق التعويضات. وسيبحَث بالنقطتين في اجتماع بين الطرفين يوم الثلاثاء المقبل.

٢- يستغرب المجلس التنفيذي تمنّع مجلس الوزراء منذ أربعة أشهر عن إصدار مرسوم تعيين مجلس الإشراف على صندوق التعويضات، وتساءل عن الغاية من عدم تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق، في خطوة مستغربة تضاف إلى خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي برد قانونَي تمويل الصندوق إلى مجلس النواب، وإرغامنا على تقديم شكوى بهذا الخصوص إلى مجلس شورى الدولة حفاظًا على الصندوق الذي نشعر بأنّ هناك رغبة في وضع العثرات في وجه تمويله والحفاظ عليه. ونحن بانتظار البت بالموضوع من قبل مجلس الوزراء وإصداره المرسوم في الأيام القليلة المقبلة قبل اتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الإطار لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم وإطلاع الرأي العام على ما يتعرّض له صندوق التعويضات من عرقلة مقصودة وممنهجة.

٣- بحث المجلس في الاشتراكات التي وضعها صندوق التعاضد، وأكد النقيب محفوض أننا بانتظار تنفيذ الوعد الذي قطعه مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي برفع تقديمات الضمان كي يصار بعدها إلى تخفيض قيمة هذه الاشتراكات وخصوصًا للأساتذة المتقاعدين.

٤- يجدّد المجلس التنفيذي دعوته إلى الأساتذة بعدم التجديد للعام المقبل من دون الاتفاق على أن تكون نسبة ٦٥% من الرواتب بالدولار العام المقبل، ويؤكد أنه على استعداد للتدخل في أي مدرسة يشعر فيها الأساتذة بالظلم، بعد أربع سنوات كانوا فيها الفئة الأكثر تعرضًا للظلم في معيشتهم ومعيشة أبنائهم.

٥- تؤكد النقابة وجوب الحفاظ على قيمة شهادة الثانوية العامة في الامتحانات الرسمية، طبعًا مع مراعاة الأوضاع والظروف الصعبة في الجنوب. وتدعو الطلاب إلى حسن التحضير كي تكون نتائجهم بالمستوى المطلوب والمتوقّع.

٦- يذكر المجلس الزملاء الأساتذة بأن قيمة الانتساب والاشتراك في النقابة ستتغيّر بعد ٤ حزيران ٢٠٢٤، ليصبح الانتساب بقيمة ١،٨٠٠،٠٠٠ ليرة، وتجديد الاشتراك بقيمة ١،٣٥٠،٠٠٠ ليرة سنويًا، ويحث المجلس الزملاء على تجديد اشتراكاتهم تأمينًا لاستمرارية العمل النقابي دفاعًا عن حقوق المعلمين.