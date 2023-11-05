نقابة المعلّمين: ليوم حداد تربويّ غداً في المدارس

صدر عن نقابة المعلمين البيان الآتي: “مرة جديدة يستهدف العدو الإسرائيلي لبنان بأطفاله الأبرياء، وبوحشية ليست جديدة على هذا العدو الذي يقتل الأطفال بالمئات في غزة الجريحة. ثلاثة أطفال وجدتهم، يقتلون بدم بارد، باستهداف لسيارة مدنية. ألا يحرك هذا الاستهداف ضمائر الإنسانية في عواصم العالم لإدانة إسرائيل في ما ترتكب من جرائم ولوقف هذا الإجرام وهذا التمادي غير المسبوق عالميا لكيان غاصب في استهداف المدنيين من دون رادع؟ هل ستطالعنا عواصم العالم ببيانات استنكار وإدانة لم تعد تصحّ أمام هول المجازر التي يرتكبها العدو؟”.

وأضافت: “تتقدم النقابة، نقيبا وأعضاء في المجلس التنفيذي ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع، بأحرّ التعازي من عائلة الشهداء الأربعة، ومن إدارة مدرسة القلبين الأقدسين في عين إبل، ومعلميها وطلابها، وندعو إلى يوم حداد تربوي غدا في المدارس الرسمية والخاصة يلبّي فيه المعلمون دعوة وزير التربية إلى الوقوف دقيقة صمت عن أرواح الأطفال الثلاثة وجدتهم، والذين نسأل الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن تقام فيه أنشطة رمزية يعبّر فيها الطلاب عن إدانتهم لهذه الجريمة وعن تضامنهم مع العائلة المفجوعة ومع إدارة المدرسة”.