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نقابة الممثلين عن موجة الستاند اب كوميدي: تحطيم المجتمعات تحت راية الحرية

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 12 - مايو - 2024 11:55 صباحًا
مسرح

مسرح

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أصدرت نقابة الممثلين في لبنان بياناً مُوقّع من النقيب نعمة بدوي وجاء فيه:

“بعد انتشار ما يسمّى “ستاند اب كوميدي” على صعيد واسع عبر منصّات التواصل الاجتماعي منها ما هو على مستوى فني مقبول ومنها مع الأسف ما هو دون المتدنّي من قبل بعض الأشخاص الطارئين المنتحلين صفة ممثلين، والذين يتناولون مواضيع تمس بالذوق الفني وتسيء الى المعتقدات الاجتماعية والدينيّة.

وكأننا أمام سياسة تحطيم المجتمعات تحت راية الحرية.

أمام هذه الموجة نرانا مضطرين كنقابة أن نستنكر كل ما يتناوله هؤلاء الدخلاء ونعلن أننا براء من كل ما يسيء الى الذوق العام والمعتقدات. كما نتمنى على وسائل الاعلام عدم إعطاء مساحة لهؤلاء بالظهور العلني على منصاتهم ومحطاتهم والسماح لهم بدخول منازلنا بالإكراه”.

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