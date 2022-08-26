نقابة الممرضات والممرضين: أبيض تابع مطالب العاملين في القطاع

أعلنت نقابة الممرضات والممرضين في بيان، انه “بهدف تحسين أوضاع ‏العاملين في القطاع الصحي وبخاصة العاملين في التمريض، عقدت ‏لقاءات عدة ناقش خلالها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف ‏الاعمال الدكتور فراس الأبيض، مع نقيبة الممرضات والممرضين في ‏لبنان الدكتورة ريما ساسين قازان الإقتراحات التي تقدمت بها النقابة من ‏أجل دعم العاملين في المهنة واستبقائهم في لبنان.‏

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وحضر الإجتماع ممثلون عن منظمة الصحة العالمية الدكتور رشا حمرا ‏والدكتورة أليسار راضي وممثلة عن وزارة العمل الدكتورة إيمان خزعل ‏ومستشارة الوزير الدكتورة نادين هلال ومديرة النقابة السيدة نتالي ريشا.‏

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وقد تركز البحث بشكل أساسي حول زيادة الرواتب للعاملين كافة في ‏القطاع الصحي وإمكانية وضع حد أدنى لأجور الممرضات ‏والممرضين، كما تناول البحث التأمين الصحي الى جانب بعض ‏التقديمات والحوافز التي تهدف الى تأمين بيئة عمل آمنة وسليمة. ‏

وقد طلب معالي الوزير من منظمة الصحة العالمية إجراء دراسة شاملة ‏حول رواتب العاملين الصحيين والممرضات والممرضين في ‏المستشفيات الخاصة والحكومية وفي مراكز العمل الأخرى في ظل ‏الأزمة الإقتصادية الحالية، وقد قام لهذه الغاية بتكليف شركة متخصصة ‏للقيام بالدراسة وتقديمها في أواخر شهر تشرين الأوّل 2022 ليصار ‏عندها الى إطلاق سلسلة جديدة للرتب والرواتب بالدولار الأميركي بما ‏يتناسب مع التضخم الحاصل وتبدل سعر الصرف. ‏

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أما بالنسبة للتأمين الصحي المكمل لمنافع الصندوق الوطني للضمان ‏الإجتماعي فقد وعد معاليه بالإستحصال على تمويل لتغطية كلفة التأمين ‏من خلال التواصل مع شركات التأمين والجهات المانحة ونقابة ‏المستشفيات الخاصة من أجل استفادة العاملين الصحيين والممرضات ‏والممرضين من تغطية صحية كاملة في المؤسسات التي يعملون فيها مما ‏يشكل شبكة أمان صحية واجتماعية في هذه الظروف الإقتصادية والمالية ‏الصعبة.‏

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وأخيرا، اتفق المجتمعون على إبقاء التواصل والتنسيق من أجل تحقيق ‏المطالب المنشودة بالوسائل المتاحة وفي أسرع وقت ممكن”.‏







