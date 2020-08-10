نقابة الممرضات والممرضين: حياة وصحة الناس أمانة لم نتخل عنها يوما ولو قست علينا الظروف

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تقدمت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، في بيان ب”الشكر والتقدير والاجلال من كافة الاطقم التمريضية التي كانت تؤدي مهامها في المستشفيات ومراكز الاسعاف أو التي لبت نداء النقابة والتحقت فورا لتقديم الدعم والمساعدة بعد وقوع الانفجار الذي أودى بحياة عدد كبير من المواطنين وكان للتمريض نصيبه بست شهيدات”.

أضاف البيان:”ان النقابة تفتخر بكل ممرضة وممرض وتنوه بكل الجهود والتضحيات المبذولة في سبيل الانقاذ والنجدة لان حياة وصحة الناس أمانة لم نتخل عنها يوما ولو قست علينا الظروف والايام.

وفي كل مرة، وفي كل محطة مفصلية من صحة الوطن يتأكد الدور الاساسي والمحوري للعاملين في التمريض ويتأكد أنهم خط الدفاع الاول .

وبالمناسبة تعزي النقابة كافة الزملاء لفقدانهم زملاء لهم أو أهل أو أحباء وتطلب للجرحى الشفاء العاجل وتسأل الله أن يحمي لبنان وشعبه”.