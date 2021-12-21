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نقابة الممرضات والممرضين: لتلقي اللقاح والوقاية

21 - ديسمبر - 2021
نقابة الممرضات والممرضين

نقابة الممرضات والممرضين

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عقد مجلس نقابة الممرضات والممرضين اجتماعه الدوري لمناقشة الامور التنظيمية والمطلبية التي تخص المهنة. توقف المجتمعون، بحسب بيان، أمام “الواقع الخطير لموجة كورونا الرابعة حيث تشير التوقعات الى وصول أعداد المصابين بالآلاف بعد فترة الاعياد كما حصل في العام الماضي وهو أمر مقلق بسبب الظروف التي يمر فيها لبنان وبخاصة الاوضاع الاقتصادية المتردية”.

ولفتت إلى أن “الكلفة الاستشفائية أصبحت مرتفعة جدا ولن يكون بمقدور جميع المرضى تلقي العلاج اللازم، وهذا المؤشر السلبي يضاف الى مؤشرات قدرة المستشفيات وجهوزيتها وأوضاع العاملين في القطاع الصحي، وبخاصة الممرضات والممرضون المنهكون من ضغوط يتعرضون لها، ما ينذر بتداعيات خطيرة لا يمكن للبنان واللبنانيين تحملها”.

وناشدت النقابة “جميع اللبنانيين اتخاذ أقصى درجات الوقاية وتلقي اللقاح وعدم الاختلاط والاستهتار في الفترة المقبلة، من أجل أن تكون الاعياد مباركة وسعيدة وآمنة وأن تنطلق سنة 2022 بخير وسلام بعيدا من المآسي الصحية إذ ان الحس بالمسؤولية وحده يؤدي الى الانقاذ”.

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