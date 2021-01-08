نقابة الممرضات والممرضين: لوضع كل الإمكانات اللوجستية والمادية بتصرّف الأزمة الصحية

في ظلّ تسجيل عدّاد الإصابات أرقاماً قياسية نتيجة الموجة الثانية من انتشار وباء كورونا بعد انتهاء موسم الأعياد، أوصت نقابة الممرضات والممرضين بما يلي:

1- ضرورة وضع خطة إستباقية للمرحلة المقبلة تحاكي التطورات المفترضة وكيفية التعامل معها على كافة الصعد التقنية واللوجستية والعلمية.

2- تعزيز ودعم الطواقم البشرية التمريضية في المستشفيات من أجل تطوير وسائل الصمود والإستجابة والفعالية.

3 – الإستعانة وتحضير طواقم إحتياطية عن طريق التوظيف أو التعاقد لتخفيف الضغط عن العاملين حالياً في أقسام كورونا والعناية والطوارئ.

4 – إعطاء حوافز إستثنائية وتصحيح الرواتب من أجل تشجيع الممرضات والممرضين على الإستمرار والبقاء في الوطن نظراً لدورهم الأساسي والمحوري في المعركة حالياً وفي اللقاح مستقبلاً.

5- تأمين الكمية اللازمة من وسائل الحماية الشخصية من أجل بيئة عمل آمنة وخاصة في ظلّ تزايد الإصابات بين الطواقم التمريضية.

وناشدت النقابة السلطات المختصّة وضع كل الإمكانات اللوجستية والمادية بتصرّف الأزمة الصحية، معتبرة أنّ ما نخسره في الصحة لا يمكن تعويضه لاحقاً ويشكّل خسارة وطنية حقيقية.

كما ذكّرت بضرورة التشدّد بالإلتزام بإرشادات الوقاية.