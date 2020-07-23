نقابة المهندسين في الشمال تفرض تدابير احترازية بشأن كورونا

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

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صدر عن نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة، البيان التالي: “بعد الارتفاع الملحوظ والمخيف في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، نجدد تحذيرنا من خطورة انتشار الوباء ووصوله إلى مرحلة الخطر المجتمعي.

كما وأننا نكرر مناشدتنا إلى الزملاء المهندسين، الذي يرغبون في الحضور إلى مركز النقابة في طرابلس، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية، خصوصا ارتداء الكمامات والتعليم والتزام مسافة التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات داخل حرم النقابة”.

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