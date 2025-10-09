الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
نقابة المهندسين في بيروت تحرك ملف التعليم الهندسي لحماية حقوق الطلاب

أكد نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا أن النقابة، حرصًا على جودة التعليم الهندسي وحماية حقوق الطلاب اللبنانيين، تقدمت بإخبار حول ملف التعليم الهندسي للجامعات المستحدثة.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة الاستئنافية أحالت الملف إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لمتابعة الإجراءات، مع التأكيد على البت فيه بأقصى سرعة ممكنة.

وشددت النقابة على متابعتها الجدية لهذا الملف، وتنبيه الطلاب الراغبين بدراسة الاختصاصات الهندسية في الجامعات المحلية والخارجية التي لم تُدرج بعد على اللوائح المعتمدة من اللجنة بموجب المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 636/1997، بهدف ضمان التزام الجامعات بالمعايير القانونية وحماية الطلاب من أي تداعيات مستقبلية.

