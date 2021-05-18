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نقابة المهندسين: لوقف المجازر في غزة والقدس

18 - مايو - 2021
نقابة المهندسين في بيروت

نقابة المهندسين في بيروت

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دانت نقابة المهندسين في بيروت في بيان “العدوان الاسرائيلي على حي الشيخ جراح في القدس وعلى قطاع غزة، في محاولة لتطويع الشعب الفلسطيني من ضمن مخطط فاضح، ترفضه القيم الانسانية وشرائع الامم”.

وقال نقيب المهندسين المعمار جاد تابت أن “النهج الاجرامي المتبع عرفناه منذ 1948، وذقنا مرارته في الاعتداءات على لبنان على مدى نصف قرن، ولا يجد من يردعه، وهو يزداد في غيه في حق اهلنا في حيفا ويافا والجليل واللد في محاولات لإلغاء ثقافة الهوية والتراث. كما وان هذا النهج يستمر في الشطط العدواني المتمادي بحق الاطفال والنساء والشيوخ والابرياء العزل”.

وناشدت نقابة المهندسين “الهيئات والمحافل الانسانية والهندسية العربية والعالمية وجامعة الدول العربية والامم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل بكل قوة لوقف العدوان والمجازر في حق اهل غزة، ولرفع الحصار عن اهالي حي الشيخ جراح في القدس”، وأكدت “ضرورة تضافر كل الجهود في سبيل نصرة حقوق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على ارضه وتراثه وعدم طمس هويته”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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