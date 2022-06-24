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نقابة النفسانيين: للالتزام بالتعاقد حصرا مع الحائزين على إذن مزاولة المهنة

منذ 55 دقيقة
نقابة النفسانيين في لبنان

نقابة النفسانيين في لبنان

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شددت ليلا عاقوري ديراني، نقيبة النفسانيين في لبنان، في تعميم، على “-وجوب التزام كل نفساني (عيادي أو غير عيادي – تربوي) يقوم بالتدخلات النفسية على أنواعها (استشارية، توجيهية، علاجية…)، إبراز إذن مزاولة المهنة، في شكل واضح وصريح في مكان عمله (أكان عيادة خاصة أو جمعية أهلية أو مؤسسة خاصة أو عامة…)”.

كما وشدد التعميم على “وجوب التزام كل المؤسسات الخاصة والعامة، المحلية أو الأجنبية العاملة على الأراضي اللبنانية، تنفيذ مقتضيات القانونين ٨/٢٠١٧ و٢٥٤/٢٠٢٢ والتعاقد حصرا مع نفسانيين حائزين على إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة، وكذلك فسخ كل عقود العمل الموقعة والتي لا تراعي الشروط المذكورة أعلاه، ووجوب التزام كل المؤسسات الاعلامية – مكتوبة أو مرئية أم مسموعة، عدم استضافة أي نفساني (عيادي أو غير عيادي – تربوي) غير حائز على إذن مزاولة المهنة وفق الأصول المبينة أعلاه، حتى لا يتعرض المخالف للملاحقة القانونية…

كما وطلب من كل الأشخاص – ذوي الصفة أو الذين شهدوا على تجاوز موصوف في هذا الشأن، الإفادة عبر البريد الالكتروني [email protected]، عن أي مخالفة لمضمون هذا التعميم”.

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