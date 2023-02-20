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نقابة "اوجيرو" تعلن الأربعاء يوم إضراب تحذيري

منذ 8 دقائق
إضراب

إضراب

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صدر عن المجلس التنفيذي لـ”نقابة اوجيرو”، بيان أشار الى انه “على اثر الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم الاثنين بين المجلس التنفيذي لنقابة اوجيرو ومعالي وزير الاتصالات وفي حضور المدير العام للهيئة والمديرين العامين في الوزارة لعرض مطالب النقابة”.

وبعدما تبين للمجلس التنفيذي عدم وجود اعتمادات مالية لغاية تاريخه لصرف الرواتب الاساسية نهاية هذا الشهر، عقد المجلس جلسة طارئة تقرر فيها إعلان يوم الأربعاء الواقع فيه 22شباط2023 يوم اضراب تحذيري مع عدم الحضور الى مراكز العمل على ان يتابع المجلس التنفيذي المطالب والبنود الاخرى”.

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